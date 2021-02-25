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Москва 24

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Общество

16:29

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Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Москве

Весенний мороз: каких погодных сюрпризов ждать москвичам в марте
общество погода

В европейской части России, по данным Гидрометцентра, прогнозируется неоднородный март. Не исключается, что столбики термометров могут опуститься до -15 градусов. Разбираемся, какие погодные сюрпризы весна подготовила для москвичей.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неоднородная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части страны в марте прогнозируется неоднородная погода. Под ней подразумеваются скачки температур, увеличение количества экстремальных явлений, например проливных дождей, снегопадов и шквалистых ветров.

По словам Вильфанда, может даже похолодать до -15 градусов.

Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже -10… -15 градусов. Когда – расскажем за три дня до этого события.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

До этого Вильфанд заявлял, что москвичам не стоит рассчитывать на ранний приход весны из-за большого количества снега, который выпал в городе.

"Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его", – сказал синоптик.

Вместе с тем в четверг, 25 февраля, в Москве на смену морозу пришло резкое потепление: столбики термометров показали плюсовую температуру. В городе установилась облачная погода. А 26 и 27 февраля из-за гололедицы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зимний месяц весны

Из-за перестройки синоптических процессов на весенние рельсы март, как ему и положено, будет неустойчивым в плане погоды и по характеристикам напомнит зимние месяцы. Об этом Москве 24 заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По крайней мере, его первая декада будет очень неоднородной: то мы будем мерзнуть при температуре -10... -15 градусов, то температура будет повышаться до отметок 0... +5 градусов. Вот такие колебания температуры продлятся как минимум до 10 марта.
Михаил Леус
ведущий специалист Центра погоды "Фобос"

По словам синоптика, весна в столице начнется с небольших морозов. В ночь на 1 марта в Москве ожидается до -7 градусов, днем – уже около 0 градусов. На следующий день – от 0 до +2 градусов. 3 марта дневная температура – около 0 градусов. Днем 4 марта также ожидается от 0 до +2 градусов.

В свою очередь, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала Москве 24, что 1 и 2 марта в столичном регионе будет облачная погода с небольшими осадками.

Осадки в виде снега в ночные часы, а днем это может быть и мокрый снег, морось. Будет повышенное атмосферное давление: это 756 миллиметров ртутного столба у нас в понедельник, во вторник оно упадет до 748 миллиметров, но это тоже выше нормы.
Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Михаил Леус также подчеркнул, что москвичей ожидает "весь комплекс неблагоприятных явлений погоды", однако, по его словам, в этом нет ничего необычного. А весна придет в регион, скорее всего, в первую пятидневку апреля, "но никак не в марте", подытожил метеоролог.

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Соболева Илона

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