Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Москве

В европейской части России, по данным Гидрометцентра, прогнозируется неоднородный март. Не исключается, что столбики термометров могут опуститься до -15 градусов. Разбираемся, какие погодные сюрпризы весна подготовила для москвичей.
Неоднородная погода
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части страны в марте прогнозируется неоднородная погода. Под ней подразумеваются скачки температур, увеличение количества экстремальных явлений, например проливных дождей, снегопадов и шквалистых ветров.
По словам Вильфанда, может даже похолодать до -15 градусов.
До этого Вильфанд заявлял, что москвичам не стоит рассчитывать на ранний приход весны из-за большого количества снега, который выпал в городе.
"Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его", – сказал синоптик.
Вместе с тем в четверг, 25 февраля, в Москве на смену морозу пришло резкое потепление: столбики термометров показали плюсовую температуру. В городе установилась облачная погода. А 26 и 27 февраля из-за гололедицы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Зимний месяц весны
Из-за перестройки синоптических процессов на весенние рельсы март, как ему и положено, будет неустойчивым в плане погоды и по характеристикам напомнит зимние месяцы. Об этом Москве 24 заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, весна в столице начнется с небольших морозов. В ночь на 1 марта в Москве ожидается до -7 градусов, днем – уже около 0 градусов. На следующий день – от 0 до +2 градусов. 3 марта дневная температура – около 0 градусов. Днем 4 марта также ожидается от 0 до +2 градусов.
В свою очередь, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала Москве 24, что 1 и 2 марта в столичном регионе будет облачная погода с небольшими осадками.
Михаил Леус также подчеркнул, что москвичей ожидает "весь комплекс неблагоприятных явлений погоды", однако, по его словам, в этом нет ничего необычного. А весна придет в регион, скорее всего, в первую пятидневку апреля, "но никак не в марте", подытожил метеоролог.