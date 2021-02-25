Климатолог предположил, каким будет лето в России в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предстоящее лето на европейской части России с вероятностью в 65% не будет холодным, сообщил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.
По его словам, температура будет около нормы как весной, так и летом. Специалист отметил, что на Урале может быть теплее нормы и на Дальнем Востоке жарче, а в Центральной Сибири вблизи нормы.
При этом он подчеркнул, что прогнозы надо делать очень осторожно.
"Но ожидается, что температура летом будет вблизи нормы. Вряд ли будет прохладное лето на европейской части России", – цитирует климатолога ТАСС.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление. По его словам, 25 февраля в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке, а к середине дня – к 3 градусам тепла.
Он также предупредил, что в столице будет мокрый снег, дождь и усиление ветра. При этом метеоролог подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны. Вильфанд заключил, что в субботу, 27 февраля, атмосферное давление в Москве будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что март встретит москвичей легкими морозами.
Резкое потепление ожидается в Москве
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