Москвичей предупредили о стремительном потеплении на 23-30 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление.

"Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов", – сказал синоптик РИА Новости.

По его словам, в четверг, 25 февраля в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке, а к середине дня 3 градусов тепла.

"Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление – это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака", – сказал Вильфанд.

Он также предупредил, что в столице будет мокрый снег, дождь и усиление ветра. При этом метеоролог подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны.

"Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно", – отметил он.

Вильфанд заключил, что в субботу, 27 февраля атмосферное давление в Москве будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что март встретит москвичей легкими морозами.