Москвичей предупредили о стремительном потеплении на 23-30 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление.
"Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов", – сказал синоптик РИА Новости.
По его словам, в четверг, 25 февраля в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке, а к середине дня 3 градусов тепла.
"Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление – это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака", – сказал Вильфанд.
Он также предупредил, что в столице будет мокрый снег, дождь и усиление ветра. При этом метеоролог подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны.
"Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно", – отметил он.
Вильфанд заключил, что в субботу, 27 февраля атмосферное давление в Москве будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что март встретит москвичей легкими морозами.
Резкое потепление ожидается в Москве
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