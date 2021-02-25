Синоптики спрогнозировали возвращение морозов в Европейскую часть России

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В Европейской части России прогнозируется неоднородный март, не исключено, что похолодает до -15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже - 10, -10…-15 градусов. Когда – расскажем за три дня до этого события", – рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре пояснили, что неоднородная погода означает скачки температуры, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как ливни, сильные снегопады или шквалистый ветер.

В четверг во второй половине дня начнется потепление. Ледяная корка растает, однако в связи со вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении.

Ожидается, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.

