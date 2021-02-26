Погода в столице 26 февраля может повторить рекорд 30-летней давности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в пятницу, 26 февраля, ожидается рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдет моросящий дождь, температура воздуха в городе составит от плюс 4 до плюс 6 градусов, в Подмосковье – от плюс 2 до плюс 7 градусов.
"Возможно повторение температурного рекорда 1990 года, когда было почти плюс 6 градусов", – сказал Синенков.
По его словам, ожидается порывистый западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега.
Ранее Вильфанд заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
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