Вильфанд пообещал жителям Москвы "привет от весеннего солнышка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Погода в столице в первый весенний месяц будет переменчивой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплой погоды в марте ждать не стоит.
"Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю – да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым", – цитирует синоптика "Интерфакс".
Ночью 1 марта столбики термометров покажут -5... -10 градусов. 2 марта потеплеет, а в середине недели жителей столицы снова ждет понижение температуры.
В то же время Вильфанд сообщил, что после двух "мрачных" дней конца февраля первый день весны выделится: давление повысится, в этой связи осадков не ожидается, будет облачная погода с прояснениями.
"Поэтому первый привет от весеннего солнышка 1 марта все-таки можно получить", – сказал специалист.
Вильфанд предупредил, что в последние дни февраля, а также в первый день марта жителям столичного региона нужно быть осторожными, поскольку по-прежнему сохраняется опасная ситуация с гололедом.
Утром в пятницу, 26 февраля, температура воздуха на главной московской метеостанции ВДНХ превысила 4 градуса тепла. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму.
До этого самым теплым было 25 января, воздух тогда прогрелся до плюс 3,8 градуса. Самой морозной была ночь на 23 февраля, температура воздуха в Москве опускалась до минус 24,5 градуса.
Таким образом, в Москве за трое суток потеплело на 28 градусов. В столице активно тает снег.
Ранее Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.
Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
В Москве наблюдается переменчивая погода
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