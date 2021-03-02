Аналитики рассказали, когда весна придет в регионы России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аналитики "Яндекс.Погоды" проанализировали данные с 1966 до 2017 год и определили, когда в российские регионы придет весеннее тепло.

Специалисты выяснили, в какой период среднесуточная температура воздуха начинает превышать климатическую норму. Например, в Москве это происходит 22 марта. Скорее всего, именно в эту дату в регион наконец-то придет тепло, а природа начнет оживать.

На юге РФ наступление весны должно было случиться 23 февраля, а в Симферополе – 2 февраля.

С 3 марта прогнозируется наступление тепла в Ростове-на-Дону, а Самаре, Саратову, Нижнему Новгороду и Владивостоку придется подождать до конца месяца. Позже всех весну встретят Урал и Сибирь.

Ранее стало известно, что в столице и Московской области до 4 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Кроме того, до утра 3 марта в Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.