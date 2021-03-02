Жителей столицы предупредили о гололедице до четверга

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В столице и Московской области до 4 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

"Гололедица. Период предупреждения до 12:00 4 марта", – говорится в сообщении.

Кроме того, до утра 3 марта в Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Накануне специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в период с 5 по 10 марта в России ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптика, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

