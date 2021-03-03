Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По прогнозам Гидрометцентра, в среду, 3 марта, атмосферное давление в столице составит 746 миллиметров ртутного столба. В четверг показатель упадет до 735 миллиметров. В пятницу ожидается 742 миллиметра ртутного столба, а в субботу – 747 миллиметров.

Как сообщил Вильфанд, пик аномалии придется на воскресенье, 7 марта.

"Примерно на 15–20 миллиметров ртутного столба оно станет ниже нормы. Будет около 730 миллиметров", – сказал синоптик.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Кроме того, москвичей предупредили о ветре с порывами до 15 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в период с 5 по 10 марта в России ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптика, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.

При этом Вильфанд предупреждал, что в европейской части России ожидаются резкие перепады температур в течение всего марта. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.