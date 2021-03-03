Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Международный женский день в Москве установится холодная погода. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она рассказала, что 8 марта температура в столице может опуститься до минус 10 градусов, также ожидается небольшой снег.
"Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в праздничные выходные. Специалисты заявили, что температура установится ниже, чем в первые четыре дня месяца. Также они подчеркнули, что обильные снегопады не прогнозируются.
Также москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в первую неделю марта. По прогнозам Гидрометцентра, в четверг оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба. В пятницу ожидается 742 миллиметра, а в субботу – 747 миллиметров. Пик аномалии придется на 7 марта.
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