Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Международный женский день в Москве установится холодная погода. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она рассказала, что 8 марта температура в столице может опуститься до минус 10 градусов, также ожидается небольшой снег.

"Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в праздничные выходные. Специалисты заявили, что температура установится ниже, чем в первые четыре дня месяца. Также они подчеркнули, что обильные снегопады не прогнозируются.

Также москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в первую неделю марта. По прогнозам Гидрометцентра, в четверг оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба. В пятницу ожидается 742 миллиметра, а в субботу – 747 миллиметров. Пик аномалии придется на 7 марта.