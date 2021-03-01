В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на праздничные выходные в марте

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, какая погода ожидается в праздничные дни марта в столице.
Специалист отметил, что на данный момент прогнозы на предстоящие длинные выходные с 6 по 8 марта носят предварительный характер.
"Первые четыре дня марта будут теплыми, причем температура будет выше нормы, вплоть до 6–8 градусов. Ночные температуры установятся на уровне около нуля, днем – от +3 до +5 градусов тепла. В дальнейшем прогнозируется понижение. Уже 6 марта ночью будет от -9 до -14 градусов ниже нуля, днем – от 0 до -5", – рассказал Вильфанд.
Вильфанд пояснил, что норма среднесуточной температуры для 6 марта составляет -4 градуса, -3,8 градуса для 7 марта, - 3,6 градуса для 8 марта. Это значит, что ночные температуры предварительно будут в диапазоне -7...-8 градусов, днем – от +1 до -2 градусов.
"Существенных скачков атмосферного давления в мартовские праздники не ожидается. Мы прогнозируем этот показатель в районе 743–748 миллиметров ртутного столба", – отметил собеседник Москвы 24.
Вильфанд подчеркнул, что существенных осадков в Москве на всей предстоящей неделе не ожидается. В целом, заявил специалист, март является самым "сухим" месяцем года, поэтому обильные снегопады не прогнозируются.
Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, в какие места в России лучше отправиться в предстоящие праздники любителям лыжного отдыха.
"Сейчас очень хорошие условия для этого сложились на Северном Кавказе. Там сейчас очень много снега. Главное – внимательно прислушиваться к прогнозам лавинной опасности. Но снега много, далеко не всегда это бывает в последние годы. Похожая ситуация сложилась и на Урале", – резюмировал Вильфанд.
Ранее синоптики сообщили, что самым теплым месяцем минувшей зимы в столице стал декабрь. Средняя температура составила -4,4 градуса. А на осадки наиболее щедрым оказался февраль. В последний месяц зимы в городе выпало 195% месячной нормы.
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