Врачи дали рекомендации по выбору цветов на 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врачи дали советы по выбору цветов на 8 Марта. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, декоративные цветы крайне редко провоцируют у женщин аллергию.
"Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе", – объяснил специалист.
При этом Болибок порекомендовал с осторожностью отнестись к мимозе. По его словам, этот цветок способен вызвать аллергию, так как является ветроопыляемым. Пыльца мимозы долго плавает в воздухе, пояснил эксперт.
Мнение Болибока поддержал доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он посоветовал покупать в подарок цветы без запаха и без пыльцы.
Эксперты добавили, что женщинам с аллергией лучше заранее предупредить мужчин о своей проблеме. Это поможет избежать неприятностей.
Ранее эксперты назвали цветок, способный вызвать восхищение у любой женщины. По мнению специалистов, протея является красивой и доступной экзотикой.
Кроме того, эксперты перечислили самые популярные у россиян подарки на 8 Марта. Исследование провели на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов банка во всех регионах России.
Цены на цветы могут значительно вырасти перед 8 Марта
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