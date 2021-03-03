Врачи дали рекомендации по выбору цветов на 8 Марта

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Врачи дали советы по выбору цветов на 8 Марта. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, декоративные цветы крайне редко провоцируют у женщин аллергию.

"Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе", – объяснил специалист.

При этом Болибок порекомендовал с осторожностью отнестись к мимозе. По его словам, этот цветок способен вызвать аллергию, так как является ветроопыляемым. Пыльца мимозы долго плавает в воздухе, пояснил эксперт.

Мнение Болибока поддержал доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он посоветовал покупать в подарок цветы без запаха и без пыльцы.

Эксперты добавили, что женщинам с аллергией лучше заранее предупредить мужчин о своей проблеме. Это поможет избежать неприятностей.

Ранее эксперты назвали цветок, способный вызвать восхищение у любой женщины. По мнению специалистов, протея является красивой и доступной экзотикой.

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