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Общество

16:32

Ввозимую в Россию цветочную продукцию оформляют без задержек – ФТС

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цветочная продукция, которую ввозят в Россию, оформляется без задержек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

"Несмотря на рекордный объем поступающих партий, ввозимая цветочная продукция оформляется без задержек. Информация о задержках и дефиците не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что центры электронного декларирования с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по стране выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов. Данное количество в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн).

Ранее владельцы цветочных магазинов сообщали о проблемах с поставками.

Продавцы пожаловались на проблемы с поставками цветов накануне 8 Марта

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