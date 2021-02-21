Ввозимую в Россию цветочную продукцию оформляют без задержек – ФТС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цветочная продукция, которую ввозят в Россию, оформляется без задержек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

"Несмотря на рекордный объем поступающих партий, ввозимая цветочная продукция оформляется без задержек. Информация о задержках и дефиците не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что центры электронного декларирования с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по стране выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов. Данное количество в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн).

Ранее владельцы цветочных магазинов сообщали о проблемах с поставками.