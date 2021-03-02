Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цветы, ювелирные украшения и сувениры считаются самыми популярными подарками на 8 Марта. Об этом свидетельствуют результаты исследования "МТС Банка", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов банка во всех регионах России. Аналитики учитывали платежные операции в марте 2020 года. Они выделили 10 категорий, в которых значительно выросло число транзакций за неделю до 8 Марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Цветы – самый традиционный подарок на 8 Марта. Они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Число транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями марта.

Количество покупок ювелирный украшений увеличивается в 3,3 раза. На третьем месте по росту транзакций – сувениры – 95%.

На цветы в этот период в среднем россияне готовы потратить 1 360 рублей, на ювелирные украшения – 5 850 рублей, а на сувениры – 910 рублей. Помимо этого, перед праздником у россиян вырастает интерес к косметике (+87%), книгам (+56%), игрушкам (+50%), лотерейным билетам (+49%), спорттоварам (+41%), одежде (+38%) и смартфонам (прирост 27%).

Из развлечений на 8 Марта наиболее популярными становятся походы в кинотеатры. На втором месте путешествия, а на третьем – походы в рестораны.

В то же время часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 17% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.

Ранее продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов в России. По прогнозам специалистов, рост может составить 35 процентов.

Кроме того, владельцы цветочных магазинов сообщили о проблемах с поставками. Флористы уже готовятся к 8 Марта, закупая цветы для праздника.