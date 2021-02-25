Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина заявила о вероятном повышении цен на цветы в преддверии 8 Марта. Об этом эксперт рассказала в эфире радиостанции Business FM.

Чарышкина подчеркнула, что рост может составить 35 процентов.

"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет", – отметила она.

Специалист добавила, что при этом на рынке цветов в этом году ожидается невиданный ажиотаж.

О том, что цены на цветы уже выросли, заявил основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков. Он объяснил, что на ценообразование влияет в том числе желание производителей ликвидировать издержки, связанные с пандемией и закрытыми границами.

Ранее владельцы цветочных магазинов сообщили о проблемах с поставками. Флористы уже готовятся к 8 Марта, закупая цветы для праздника. Тюльпанам и розам путь в цветочные магазины перегородил шлагбаум на границе России с Белоруссией. Сообщалось, что десятки фур с полным пакетом документов и актами фитосанитарного контроля ждут очереди на пункте досмотра.

