Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина заявила о вероятном повышении цен на цветы в преддверии 8 Марта. Об этом эксперт рассказала в эфире радиостанции Business FM.
Чарышкина подчеркнула, что рост может составить 35 процентов.
"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет", – отметила она.
Специалист добавила, что при этом на рынке цветов в этом году ожидается невиданный ажиотаж.
О том, что цены на цветы уже выросли, заявил основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков. Он объяснил, что на ценообразование влияет в том числе желание производителей ликвидировать издержки, связанные с пандемией и закрытыми границами.
Ранее владельцы цветочных магазинов сообщили о проблемах с поставками. Флористы уже готовятся к 8 Марта, закупая цветы для праздника. Тюльпанам и розам путь в цветочные магазины перегородил шлагбаум на границе России с Белоруссией. Сообщалось, что десятки фур с полным пакетом документов и актами фитосанитарного контроля ждут очереди на пункте досмотра.
Цены на цветы могут значительно вырасти перед 8 Марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: