Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что 9 марта морозы окрепнут до минус 20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, уже в субботу ночью похолодает до минус 10 – минус 15 градусов. В воскресенье теплая фронтальная система обрушится снегопадами, штормовым ветром до 15–20 метров в секунду, метелями с ухудшением видимости. Ночью ожидается минус 7 – минус 12, днем ненадолго температура повысится до 0 – плюс 5.
8 марта нагрянет холодный атмосферный фронт с зарядами снега. 9 марта морозы окрепнут под утро до минус 15 – минус 20, днем температура поднимется не выше минус 9 – минус 14. Такие показатели являются аномалией холода и на 10–12 градусов ниже положенного по климату в марте.
Метеоролог отметил, что в связи с быстрыми сменами теплых и холодных воздушных масс значительно усилятся колебания атмосферного давления.
Тишковец предупредил, что такие значимые изменения атмосферного давления будут напоминать "барическую пилу", что негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей.
Ранее синоптик заявил, что "барическая пила" сохранится в Москве до середины марта. За периодом снижения температуры снова последует потепление, а затем, 8–9 марта, жителей столицы ожидают практически зимние холода, уточнил метеоролог.
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