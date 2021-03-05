Гололедица сохранится в Москве до конца недели

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Гололедица сохранится в Москве и области до конца недели, сообщает Гидрометцентр РФ.

Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Действовать предупреждение будет до 11 часов 7 марта.

В пятницу днем на Москву обрушился снегопад. Метель с крупными хлопьями снега наблюдалась в северной, центральной и западной части столичного региона.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 марта ожидается похолодание до минус 10 градусов, в некоторых районах Московской области температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления.

В пятницу оно возросло до 745 миллиметров ртутного столба, в субботу, по словам синоптика, оно сохранится на том же уровне. При этом в воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" – 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.

