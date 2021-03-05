Гололедица сохранится в Москве до конца недели

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Гололедица сохранится в Москве и области до конца недели, сообщает Гидрометцентр РФ.
Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Действовать предупреждение будет до 11 часов 7 марта.
В пятницу днем на Москву обрушился снегопад. Метель с крупными хлопьями снега наблюдалась в северной, центральной и западной части столичного региона.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 марта ожидается похолодание до минус 10 градусов, в некоторых районах Московской области температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
В пятницу оно возросло до 745 миллиметров ртутного столба, в субботу, по словам синоптика, оно сохранится на том же уровне. При этом в воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" – 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.
Заморозки возвращаются в столицу
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: