Москву накрыл снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В пятницу днем снегопад обрушился на Москву. Горожан также предупредили о гололедице.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", метель с крупными хлопьями снега наблюдается в северной, центральной и западной части столичного региона.
5 марта температура воздуха опустится до 1–3 градусов мороза в Москве, в Подмосковье возможно понижение температуры до минус 6 градусов.
По прогнозам синоптиков, 6 марта ожидается похолодание до минус 10, в некоторых районах Московской области температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.
7 марта прогнозируется до минус 9, днем может потеплеть до нуля.
В Международный женский день в столице ожидается облачная, комфортная погода и небольшой снег. Ночью 8 Марта прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов в ночные часы, в дневные – от минус 4 до минус 9 градусов.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
В пятницу, по его словам, ожидается резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" – 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.
Заморозки возвращаются в столицу
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