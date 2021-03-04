Синоптик пообещал "синюю" погоду в европейской части России в марте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В европейской части России в марте ожидается "синяя" погода с температурой ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На значительной территории нашей страны прогнозируется холодная погода, на карте она закрашена в синий цвет. Наступает период, когда отклонение от нормы может быть на 8, а то и на 12 градусов ниже нормы. Завтра в Москве будет облачно и с прояснениями, ночью до минус 7 градусов, днем до минус 3", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".
По его словам, 6 марта ожидается похолодание до минус 10, в некоторых районах Подмосковья температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.
7 марта ожидается до минус 9, днем может потеплеть до нуля, рассказал специалист.
"Снег и метель ожидаются, до 20 метров в секунду будут достигать порывы ветра, ожидается гололедица и снежные заносы", – рассказал Вильфанд.
Он добавил, что 8 марта в столице ожидается облачная, комфортная погода и небольшой снег, и отметил, что ночью 8 марта прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов в ночные часы, в дневные – от минус 4 до минус 9 градусов.
"Дальше ожидается существенное похолодание, настоящая зима. Ночью – до минус 19 градусов, днем – до минус 13 градусов", – добавил специалист.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
Тишковец рассказал, что накануне барометры в столице показывали значения около нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Однако уже в четверг, 4 марта, давление рухнуло на 12 единиц вниз.
В пятницу, по его словам, ожидается резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" – 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.
Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни. Они пообещали сильный ветер до 15 метров в секунду. Из-за ветра и гололедицы в городе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.
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