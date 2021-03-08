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Москва 24

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Общество

08:35

Синоптики рассказали о погоде 8 марта в столичном регионе

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 8 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшой снег, передает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, Москва и Подмосковье в праздничный день будут находиться в тыловой части циклона.

"Температура воздуха в Москве составит 7–5 градусов мороза, по области до минус 10 градусов. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – порядка 70 процентов.

Специалисты предупреждают метеочувствительных людей об усилении имеющихся хронических заболеваний при такой погоде. Также могут быть спровоцированы простудные и респираторные болезни.

Ранее синоптик сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры. Очень теплого месяца ожидать не стоит из-за аномального количества снега.

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