В Дептрансе призвали столичных автомобилистов к внимательности из-за непогоды 8 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичных автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что в канун весеннего праздника в городе ожидаются снегопад и усиление ветра. Кроме того, температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

"Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!" – предупредили в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы. Уточнялось, что в городе очищают дворы и снимают снег с крыш жилых домов.

По информации Гидрометцентра, температура воздуха в столице днем 8 марта окажется на 2–3 градуса ниже нормы. При этом снегопады будут иметь "очаговый характер".