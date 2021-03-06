Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

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Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе возможен прирост снега до 5 сантиметров, не исключается гололедица.

"В соответствии с прогнозом погоды, во второй половине ночи и до вечера воскресенья при температуре до минус 7 градусов ожидаются снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду", – заявил представитель мэрии.

В связи с неблагоприятным прогнозом в столице подготовили технику для противогололедной обработки и последующей уборки улиц. На опасные участки дорог, а именно на МКАД и в ТиНАО, выведены дежурные тягачи, чтобы помочь застрявшим автомобилям.

Бирюков также добавил, что в период непогоды особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК и другим социальным объектам. Кроме того, будет проводиться уборка во дворах.

Заммэра Москвы призвал водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями или прятаться под шаткими конструкциями.

Накануне москвичей предупредили о 20-градусном морозе. Начиная с 8 марта температура воздуха в столице начнет стремительно падать. Так, в Международный женский день в городе будет около -6 градусов, а уже во вторник – около -12

