Метель продолжит атаковать Москву до 7 марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 7 марта из-за метели, ветра и гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение о ветре с порывами до 15–20 метров в секунду будет действовать с 21:00 6 марта до 21:00 7 марта. Снег, обледенение, местами метель, снежные заносы ожидаются с 21:00 6 марта до 21:00 7 марта.

Помимо этого, до 11:00 7 марта сохраняется желтый уровень опасности из-за гололедицы.

В пятницу днем снегопад обрушился на Москву. Горожан также предупредили о гололедице. Метель с крупными хлопьями снега наблюдается в северной, центральной и западной части столичного региона.

По прогнозам синоптиков, 6 марта ожидается похолодание до минус 10, в некоторых районах Московской области температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления.

В пятницу, по его словам, ожидается резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" – 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.

