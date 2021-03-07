Москвичей ожидает аномальный холод 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в столице днем 8 марта окажется на 2-3 градуса ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, дневная температура будет в диапазоне 3-5 градусов мороза, а ночью похолодает до 10 градусов.

При этом не стоит ждать обильных снегопадов. Специалисты прогнозируют, что они будут иметь "очаговый характер". Ветер ожидается западный и северо-западный до 9 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что в Москве и Подмосковье в воскресенье выпадет рекордное количество осадков – до 8–9 миллиметров.

Как сообщал Вильфанд, в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. Однако среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.