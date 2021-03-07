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Москва 24

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Общество

03:26

Рекордное количество осадков ожидается в Москве в воскресенье

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордное количество осадков выпадет в Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист заявил, что в воскресенье в столичном регионе ожидается до 8–9 миллиметров осадков.

"Это очень много, потому что март – самый сухой месяц", – пояснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра. Таким образом, 7 марта в регионе может выпасть до четверти месячной нормы.

Вильфанд также предположил, что количество выпавших осадков за воскресенье в Москве может побить абсолютный рекорд.

"Максимальное количество осадков для 7 марта за всю историю метеонаблюдений – 8,1 миллиметров", – уточнил эксперт.

Он добавил, что 8 марта традиционно становится одним из самых сухих дней. Максимальное количество осадков в этот день фиксировалось в 1893 году. Тогда на регион выпало 6,6 миллиметров осадков.

"Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям", – заключил Вильфанд.

Ранее синоптик заявлял, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

Вильфанд также сообщал о приходе опасной погоды в регионы Европейской части России. Утверждалось, что ухудшение погодных условий случится из-за ныряющего циклона.

Кроме того, МЧС предупредило москвичей о сильном снеге до вечера воскресенья. Автомобилистам советовали увеличить дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Синоптики пообещали москвичам морозы на 8 марта

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