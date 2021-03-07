Жителей Европейской России предупредили об опасной погоде

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Опасная погода прогнозируется в регионах Европейской части России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам синоптика, ухудшение погоды случится из-за ныряющего циклона.

"Резкое падение давления и сильные снегопады. <...> Ветер будет от 7 до 12 метров в секунду, а порывы будут достигать 20 метров в секунду", – рассказал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что сильный ветер приведет к возникновению метелей. Кроме того, на дорогах ожидаются снежные заносы.

"Это будет та самая погода, которую называют непогодой. Она будет представлять опасность", – заявил специалист.

Он добавил, что непогода затронет ЦФО, Калининградскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Карелию.

Ранее москвичей предупредили о сильном снеге до вечера воскресенья. Автомобилистам советовали увеличить дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Сообщалось также, что с 8 марта температура воздуха в столице начнет стремительно падать. В ночь со вторника на среду температура воздуха в Москве может опуститься ниже 20 градусов мороза.