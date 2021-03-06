МЧС предупредило москвичей о гололедице и метели

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Москвичей предупредили о сильном снеге с ночи субботы до вечера воскресенья, сообщает пресс-служба МЧС.
В столице ожидается снег, местами сильный, метель. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, снежные заносы.
Автомобилистам при управлении автотранспортом рекомендует увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Находясь на улице во время метели, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В ночь со вторника на среду температура воздуха в Москве может опуститься ниже 20 градусов мороза. В субботу в городе будет около -4 градусов, в воскресенье может потеплеть до 0 градусов. В этот день также ожидаются порывистый ветер и метель.
Начиная с 8 марта температура воздуха в столице начнет стремительно падать. Так, в Международный женский день в городе будет около -6 градусов, а уже во вторник – около -12 градусов. Аналогичная погода сохранится и в среду.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.
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