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Город

09:32

Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице 7 марта прогнозируется выпадение четверти месячной нормы осадкой. В связи с этим городские службы переведены в усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Синоптики прогнозируют, что в городе за сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы. Городские службы работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что повсеместно организованы работы по уборке дворовых территорий и улиц, вывозу снега, зачистке лотковой зоны и очистке крыш.

"В 9:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололеедной обработкой. Цикл работ будут повторять в течение дня", – говорится в сообщении.

Столичных водителей призвали быть более аккуратными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в Москве и Подмосковье в воскресенье выпадет рекордное количество осадков. Специалист заявил, что в столичном регионе ожидается до 8–9 миллиметров.

В Москве пообещали серьезные морозы 8 марта

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