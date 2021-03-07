Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 марта, ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В предпраздничный день погоду будут определять глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В середине дня атмосферное давление будет на уровне 740 миллиметров ртутного столба. При облачной погоде пройдет снег, а юго-западный ветер, порывы которого местами достигнут 13 – 18 метров в секунду, поднимет метель", – говорится в сообщении.

В столице с приходом теплого и влажного воздуха столбики термометров повысятся до от минус 2 до 0 градусов, а в области – до минус 5. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в Москве и Подмосковье в воскресенье выпадет рекордное количество осадков. Специалист заявил, что в столичном регионе ожидается до 8–9 миллиметров.