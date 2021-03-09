Жителям столицы рассказали о погоде 9 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области во вторник, 9 марта, ожидается облачная с прояснениями погода и до 13 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов мороза, по области до минус 13 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В ночь с 9 на 10 марта в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. В столице температура воздуха составит до 19-21 градусов мороза, по области до 24 градусов мороза, местами до минус 28 градусов.

Согласно прогнозам, морозы в столичном регионе сохранятся до пятницы, всю неделю в Москве продержится облачная погода с небольшими снегопадами.

10 марта днем термометры покажут от минус 10 до минус 12 градусов. Местами пройдет небольшой снег. 11 марта в дневные часы ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, местами возможен небольшой снег. 12 марта, столбики термометров будут колебаться от минус 5 до минус 10 градусов. 13 марта ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

