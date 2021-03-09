Синоптик рассказал, когда москвичи смогут "окунуться в атлантическое тепло"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, когда в столице закончатся холода и каким будет начало апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителей центра Европейской России ждут серьезные холодные аномалии на текущей неделе. В среду, 10 марта, давление резко возрастет и погода будет по-настоящему зимней: утром в столице температура опустится до -15... -16 градусов.

"В Москве будет холодно еще ближайшие четверг и пятницу. Причем в пятницу уже все почувствуют, что погода начнет меняться: станет больше облаков, усилится ветер, по ночам уже теплее, чем сейчас. Если в ближайшие ночи мы ждем ниже 20 градусов, то в ночь на пятницу – уже -18... -19 градусов, днем не -10 будет, а -4... -6 градусов", – объяснил Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, окончательно в городе потеплеет в выходные. Днем в субботу, 13 марта, температура воздуха поднимется до ноля градусов, а в воскресенье, 14 марта, – до +3. Начало новой недели будет примерно таким же: около 0 ночью, днем воздух прогреется от +2 до +4 градусов.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Жителям региона придется распрощаться с сухостью и морозами и окунуться в атлантическое тепло, в пасмурную, ветреную и слякотную погоду. Дальше будет довольно тепло... Это арктическое вторжение будет последним в марте, хотя совсем не исключено, что в последнюю пятидневку месяца температура воздуха в отдельные дни будет опускаться по ночам до -10 градусов.

Несмотря на приближающуюся оттепель, метеоролог добавил, что потоп из-за большого количества снега столице не грозит.

"Весь московский снег в большей своей части находится в парках, лесопарках. Во дворах и на улицах его практически нет – вывезли. И второе, чтобы у нас случился потоп, надо, чтобы это все растаяло, наверное, в течение 5–7 дней. У нас же этот процесс будет достаточно плавным", – объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Кроме того, синоптик дал прогноз на начало апреля. По его словам, в начале второго весеннего месяца в Москве будет теплее климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в небе над Москвой в ночь на четверг, 11 марта, могут появиться ледяные иглы. Они представляют собой твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. По словам синоптика, предупреждение будет действовать с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже 20 градусов мороза.

Тишковец также не исключил, что будет туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Синоптик рассказал, что это может привести к появлению в темное время суток красивых светящихся столбов, идущих от фонарей вверх в небо.