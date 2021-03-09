Центральную Россию накроет "гигантский барический купол"

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Аномальные морозы ожидают жителей Центральной России в ближайшие три дня. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На нас надвигается арктический антициклон, центр которого выйдет на нас в четверг, мы окажемся в самом эпицентре гигантского барического высотного купола, который обеспечит нас малооблачной и очень тихой погодой. Одновременно с этим сохраняется и даже будет усиливаться северо-восточная тяга ветров с ультраполярным вторжением, которая приведет к усилению морозов", – заявил Тишковец.

Он отметил, что морозы окрепнут в ночь на среду и четверг. В Москве столбики термометров опустятся до минус 21–23 градусов, в Подмосковье и Центральной России – до минус 20–25, местами до минус 28 градусов.

"Днем в лучшем случае в столице – минус 11–13 градусов, в Центральной России – минус 10–15 градусов. Это супераномальный холод, когда средняя температура на 15 градусов ниже нормы, она даже превосходит практически вдвое климатические показатели разгара зимы", – прокомментировал синоптик.

Он добавил, что холод будет сопровождать аномальный рост атмосферного давления, пик которого придется также на среду и четверг. 11 марта показания барометров поднимутся до 758 миллиметров ртутного столба, что на 13 единиц выше нормы.

При этом, как уточнил Тишковец, морозы будут непродолжительными. Уже к выходным, по его словам, ожидается потепление.

"На смену антициклону спешит мощный циклонический "паук" североатлантического происхождения. В субботу нас начнет накрывать теплый фронт, который будет сопровождаться полями снеговой облачности, усилением ветра. Пойдет снег, а морозы начнут стремительно отступать", – добавил эксперт.

Он заключил, что в начале следующей недели погода вернется в рамки климатической нормы. Температура воздуха будет варьироваться от слабого минуса до слабого плюса. При этом возможны гололедица и мокрый снег, переходящий в дожди.

Ранее из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 марта.

