Москвичей предупредили о гололедице до четверга

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 марта, передает Гидрометцентр России.

"Гололедица. Период предупреждения – до 12:00 11 марта", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ледяные иглы могут появиться в небе над Москвой в ночь на четверг.

Уточняется, что ледяные иглы представляют собой твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Предупреждение будет действовать с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже 20 градусов мороза.

Также сообщалось, что с начала календарной весны в столице ночь на 9 марта стала самой холодной. Температура воздуха опускалась до минус 14,6 градуса.