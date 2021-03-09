Синоптик рассказала, когда в Москве начнется оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оттепель в Москве наступит уже в конце этой недели, рассказала главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве – от минус 18 до минус 20, по области – минус 17–22, местами – до минус 25", – приводит РИА Новости слова Поздняковой.
Она отметила, что в среду в Москве ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, в области – от минус 9 до минус 14. В четверг будет на несколько градусов теплее.
А вот в пятницу, 12 марта, характер погоды изменится, подчеркнула синоптик. В столице ожидается кратковременный снег из-за атлантического циклона. Днем будет от минус 5 до минус 10 градусов.
"Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7–12, днем минус 4 плюс 1", – отметила специалист.
Она добавила, что в воскресенье будет еще более теплая погода – первая весенняя оттепель. Температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, днем поднимется до плюс 3.
Ранее сообщалось, что с начала календарной весны в столице ночь на 9 марта стала самой холодной. Температура воздуха опускалась до минус 14,6 градуса.
Похолодание пришло в Москву
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