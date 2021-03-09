В столице минувшая ночь стала самой холодной с начала весны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала календарной весны в столице минувшая ночь стала самой холодной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды Фобос Михаила Леуса.

"В Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны", – пояснил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России на текущей неделе ждут самые серьезные холодные аномалии.

По его словам, в среду, 10 марта давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней и антициклональной.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также рассказал, что атмосфера Москвы начнет перестраиваться на весенний вариант в первой половине апреля.