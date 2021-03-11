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Москва 24

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Общество

07:15

Синоптики сообщили о потеплении в Москве на 20–25 градусов

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве 13 марта повысится на 20–25 градусов по сравнению с сегодняшним днем. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу днем температура будет около нуля градусов.

"Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно будет продолжаться потепление. Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры будут", – добавил он.

В четверг в столице ожидается 6–8 градусов мороза, в пятницу – 7–5 градусов мороза, в субботу – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье – до 4 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, что ночь на 10 марта в столице стала самой холодной с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.

Прошедшая ночь стала самой холодной за 76 лет

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