Синоптики сообщили о потеплении в Москве на 20–25 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве 13 марта повысится на 20–25 градусов по сравнению с сегодняшним днем. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу днем температура будет около нуля градусов.

"Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно будет продолжаться потепление. Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры будут", – добавил он.

В четверг в столице ожидается 6–8 градусов мороза, в пятницу – 7–5 градусов мороза, в субботу – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье – до 4 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, что ночь на 10 марта в столице стала самой холодной с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.