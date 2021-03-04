"The City": "Я не шучу", "Бойцовский клуб"

На онлайн-платформах выходит драмеди "Я не шучу" о жизни 49-летней Елены Новиковой. У нее двое детей, двое бывших мужей, и она зарабатывает на жизнь стендапом. Продюсерами шоу выступили Сергей Светлаков и Александр Незлобин, но смешного будет немного, гораздо больше – искренности, уверяет Егор Москвитин.

В Москве появились site-specifiс постановки. В них пытаются вывести зрителя из зоны комфорта и предлагают совершенно новые ощущения. Максим Шаманин хотел посмотреть спектакль, но попал в "Бойцовский клуб" и, вроде бы, остался цел. Подробнее – в сюжете проекта The City.