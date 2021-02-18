В Сеть слили трейлер новой экранизации Mortal Kombat

Фото: стоп-кадр из фильма "Mortal Combat", 2021 год, реж. – Саймон Маккуойд
В интернет до официальной премьеры слили трейлер к грядущей экранизации серии игр "Mortal Kombat".
Вскоре после утечки ролик удалили.
В видео продолжительностью 30 секунд создатели постарались уместить наиболее узнаваемые черты франшизы: метку дракона, ледяную заморозку Саб-Зиро и любимый фанатами пронзительный клич Get over here! Скорпиона.
Поклонники серии также успели увидеть завязку сюжета и узнать некоторых героев.
Мировая премьера фильма назначена на 16 апреля 2021 года, однако российский зритель сможет посмотреть фильм уже 8 апреля.
Ранее в Disney показали первый постер приквела "101 далматинца" с Эммой Стоун. В новом фильме расскажут историю главной антагонистки истории Круэллы де Вил. Примерная дата премьеры картины – май 2021 года.
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