На онлайн-платформах выйдет сиквел "Молчания ягнят"

На онлайн-платформах выходит сиквел легендарного "Молчания ягнят" – сериал "Кларисса". Агента Старлинг сыграла Ребекка Бридс, и это первая главная роль в ее карьере.

Также в выставочном зале ГУМ-Red-Line на третьем этаже открылась компактная, но стильная выставка "Чжан Хуань. Любовь как мудрость".

Самый коммерчески успешный китайский художник прославился как любитель жестких перформансов с элементами мазохизма. В Москве он показывает обнаженное и окровавленное сердце. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.