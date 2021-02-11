Ветеринар рассказал, насколько тяжело могли пострадать голубые собаки в Дзержинске

Фото: vk.com/Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/Алексей Ганин

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 рассказал, могли ли серьезно пострадать собаки с голубой шерстью, которых заметили в Дзержинске возле завода "Оргстекло".

Ранее на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске очевидцы сфотографировали стаю бродячих собак, шерсть которых была ярко голубого цвета. Конкурсный управляющий компании "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец предположил, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ, например в медном купоросе. Местные власти также сообщили, что ведут переговоры с руководством "Оргстекла", чтобы получить разрешение на отлов живущих на закрытой территории завода собак и помочь им.

По мнению специалиста, животные вряд ли сами могли так измазаться в химикатах, поэтому, скорее всего, кто-то их специально испачкал. Ветеринар пояснил, что если бы собаки побывали в медном купоросе, то, вероятно, уже бы погибли.

"Медный купорос обычно дает зеленое окрашивание, оно не слишком яркое. Учитывая то, что уличные собаки обычно темного цвета или просто грязные, вряд ли бы они так ярко окрасились от медного купороса, более того, он ядовитый. Если животное его случайно проглотит или оближет, то может получить смертельное отравление", – подчеркнул Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Я думаю, что это было сделано с каким-то хулиганскими целями, потому что краситель должен быть насыщенным, чтобы получился такой цвет. Если даже это была краска на водной основе, то она не будет такое яркое свечение давать, будет просто грязными пятнами оставаться на шкуре.

Ветеринарный врач пояснил, что чаще всего страдают от красок домашние кошки либо птицы.

"Есть проблемы с кошками, когда их выкрашивают в какие-то необычные цвета, это для них очень опасно. Кошки просто отравляются обычной краской для волос. Были случаи, что лебедей красили в розовый цвет, чтобы их пугались хищники. Тоже закончилось весьма печально – они от стресса начинали выщипывать себе перья. Все эти окрашивания всегда плохо заканчиваются", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Специалист также предположил, что бродячих животных могли таким образом подлечить ветеринары. По его словам, есть специальный противомикробный спрей синего цвета, который применяется при кожных экземах, нагноениях, в случае многочисленных укусов и царапин у четвероногих. Такой цвет может сохраняться до двух недель, заключил Шеляков.

Ранее сообщалось, что в одном из поселков Подмосковья догхантеры устроили отстрел бездомных собак. Как утверждают местные жители, неизвестные ездили по улицам на внедорожнике и стреляли по четвероногим из охотничьего ружья.