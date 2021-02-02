Депутат МГД призвал москвичей сообщать в полицию о случаях жестокого обращения с животными

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Депутат МГД Игорь Бускин призвал жителей столицы сообщать полицейским о случаях жестокого обращения с животными. Об этом со ссылкой на парламентария передает Агентство "Москва".
"Никаких оправданий человеку, который жестоко обращается с животными, нет и быть не может. Не зря об этом сказано во многих пословицах и поговорках. Можно не говорить о банальном "Мы в ответе за тех, кого приручили", есть еще и другая мудрость: о человеке стоит судить по тому, как он обращается с теми, кто слабее него", – сказал он.
По словам Бускина, даже крупному животному сложно ответить людям, которые ведут себя грубо.
Депутат отметил, что к людям нужно применять меры по всей строгости закона за агрессию к питомцам. "Я убежден, что следует наблюдать за тем, как люди обращаются с животными. Это касается в том числе тех питомцев, кого забирают из приютов – не зря волонтеры следят за тем, как сложилась судьба собаки или кошки", – отметил Бускин.
Он рассказал, что новые хозяева могут избить кошку за ободранные обои или перекушенные провода и нужен контроль для исключения таких ситуаций.
Ранее москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы. Акцию разработали в комплексе городского хозяйства столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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