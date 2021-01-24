Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-проект "Красная книга Москвы" за последние 7 месяцев представил 200 редких растений и животных города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Акцию разработали в комплексе городского хозяйства столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В Instagram-аккаунте проекта публикуются фотографии и видео с представителями краснокнижных видов – их дополняют описанием и интересными фактами.

Среди ярких "гостей" аккаунта – птица сапсан, плавунец окаймленный, листостебельный мох атрихум желтоножковый, дневная бабочка зефир березовый и другие.

Как ожидается, онлайн-проект "Красная книга Москвы" продолжится до зимы 2022 года. Суммарно за все это время горожанам покажут более 560 уникальных организмов столичного региона.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, что за 2020 год на территориях столицы нашли более 40 краснокнижных видов птиц. Кроме того, специалистам Мосприроды удалось обнаружить более 10 видов млекопитающих из Красной книги Москвы.

