В парках Москвы обнаружили птиц, которые считались исчезнувшими

Фото: vk.com/mospriroda

На природных территориях столицы в 2020 году специалистами Мосприроды было зафиксировано более 40 видов птиц и более 10 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Москвы.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, специалистам удалось встретить виды птиц, которые ранее считались исчезнувшими.

"В прошлом году были обнаружены краснокнижные млекопитающие: заяц-беляк, заяц-русак, лесная куница, горностай, обыкновенная кутора и черный хорь. Также замечены редкие краснокнижные птицы: средний пестрый дятел, широконоска, лысуха, чирок-свистунок, чибис, канюк, вальдшнеп. Из видов, которые ранее считались исчезнувшими, специалисты нашли серую утку и осоеда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что редкие животные вернулись на территорию столицы благодаря воссозданию и поддерживанию экосистем. Также свою роль сыграла рекультивация и реабилитация нарушенных природных комплексов и их частей.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы обитают более 40 видов краснокнижных птиц. У водоемов можно встретить озерных и сизых чаек. Кроме того, в столице обитают ястребы, черные дятлы, полевые жаворонки и некоторые другие пернатые.