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Эксперты оценили идею ограничить шумные работы в жилых домах в России

Долбим по расписанию. Почему время на шумные работы в домах хотят сократить
общество

Право на шумные ремонтные работы в жилых домах могут сократить с пяти дней в неделю до трех. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ (ОП РФ). Разбираемся, в чем преимущества и недостатки такого решения и как договориться с соседями, которые не хотят соблюдать любой "режим тишины".

Фото: depositphotos/potatushkina.gmail.com

Подстройка под реалии

На сегодняшний день проводить шумные работы в жилых домах можно с понедельника по пятницу восемь часов в сутки с обязательным перерывом на два часа. В Москве, в частности, ремонт разрешен с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. В остальное время, а также в выходные проводить работы запрещено. В противном случае это будет расцениваться как нарушение "режима тишины".

В Общественной палате РФ предлагают "подрезать" количество разрешенных на ремонт дней до трех с сохранением дневного перерыва. Инициатива не распространяется на новостройки до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В документе, который был направлен на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, обсуждаемое нововведение связывают с законом об удаленной работе, принятом в России в 2020 году.

Первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов заявил, что на удаленке и после окончания пандемии коронавируса, вероятно, будет работать гораздо больше людей, чем раньше. По его словам, на эффективность труда зачастую влияют бытовые факторы, в числе которых и ремонт в соседних квартирах. Кроме того, продолжительный шум плохо влияет на здоровье сотрудника, подчеркнул Кирьянов.

С предложением согласился эксперт общественного совета при Минстрое РФ Илья Пономарев.

"Объем шумных работ при ремонте, не затрагивающем конструктив стен или переустройство сетей, выполним в течение двух-трех дней. Покраска стен, облицовка плиткой или поклейка обоев не вызывают шум. Поэтому в давно заселенных домах шумные работы нужно ограничивать", – полагает он.

Фото: depositphotos/fpphotobank@gmail.com

Ограничим – и все довольны?

Член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства, заслуженный строитель РФ Татьяна Подберецкая рассказала Москве 24, что сокращение разрешенных на шумные работы дней может не решить, а усугубить проблему.

Никакого комфорта для жителей не будет. Если сократят время на шумные работы, значит, увеличится время самого ремонта. И грохот будет стоять, скажем, не месяц, а два или три.
Татьяна Подберецкая
член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства

Подберецкая отметила, что как в действующем, так и в предлагаемом порядке шумные работы будут проходить в дневное время. Поэтому в полной мере обеспечить комфорт удаленки инициатива Общественной палаты РФ не сможет.

"Люди работают дома и должны зарабатывать, но и те, кто выполняет для клиентов ремонт, тоже должны зарабатывать, им ведь нужно на что-то жить. Поэтому в проблеме необходимо искать другой компромисс", – считает эксперт.

В свою очередь, руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи" Сергей Кузнецов в разговоре с Москвой 24 дал советы, как сегодня решить разногласия с теми соседями, которые отказываются соблюдать тишину в положенное время.

По его словам, существует два основных способа. В первую очередь все собственники в доме должны принять коллективное решение о времени проведения шумных работ и поставить о нем в известность каждого. В таком случае появляется понимание о конкретных временных рамках проведения громкой части ремонта, на которые необходимо ориентироваться.

В глобальном плане это не имеет юридической силы, но, по крайней мере, мы об этом договорились большинством собственников. И мы можем всегда к этому апеллировать. В принципе, если это сделано в виде решения общего собрания, это можно иногда использовать в суде.
Сергей Кузнецов
руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи"

В противном случае эксперт предлагает сбор доказательств нарушения закона о тишине в виде аудио- и видеоматериалов, а также показаний приборов для измерения шума с последующей их передачей в правоохранительные органы или жилинспекцию. Но чтобы постараться решить проблему мирно, лучше следовать первым методом, заключил Кузнецов.

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