В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах

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В России могут ввести ограничения на шумный ремонт в жилых домах. Об этом сообщает газета "Известия".

Предложение вынесли на обсуждение в Общественной палате РФ. Там составили письмо и направили его главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

По данным издания, обращение было подписано первым зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артемом Кирьяновым. Он отметил, что ремонт у соседей способен снижать продуктивность труда граждан, работающих из дома в удаленном режиме.

В связи с этим в Общественной палате предложили ограничить разрешенное время на ремонт до трех дней в неделю. При этом там попросили сохранить двухчасовой перерыв днем, существующий в данный момент.

Уточняется, что такое нововведение не затронет новостройки до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

По данным газеты, эксперты общественного совета при Минстрое России поддержали инициативу ОП.

"Объем шумных работ при ремонте, не затрагивающем конструктив стен или переустройство сетей, выполним в течение 2–3 дней. <...> Поэтому в давно заселенных домах шумные работы нужно ограничивать", – заявил эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

В России в данный момент шумные работы разрешено проводить не больше восьми часов в сутки. В воскресные и праздничные дни шумные работы запрещены.

Ранее в Общественной палате предложили ввести ограничения на запуск пиротехники. Инициатива объяснялась необходимостью защитить права граждан на тишину и отдых.