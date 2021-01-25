В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах

Фото: depositphotos/yellow2j
В России могут ввести ограничения на шумный ремонт в жилых домах. Об этом сообщает газета "Известия".
Предложение вынесли на обсуждение в Общественной палате РФ. Там составили письмо и направили его главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.
По данным издания, обращение было подписано первым зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артемом Кирьяновым. Он отметил, что ремонт у соседей способен снижать продуктивность труда граждан, работающих из дома в удаленном режиме.
В связи с этим в Общественной палате предложили ограничить разрешенное время на ремонт до трех дней в неделю. При этом там попросили сохранить двухчасовой перерыв днем, существующий в данный момент.
Уточняется, что такое нововведение не затронет новостройки до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
По данным газеты, эксперты общественного совета при Минстрое России поддержали инициативу ОП.
"Объем шумных работ при ремонте, не затрагивающем конструктив стен или переустройство сетей, выполним в течение 2–3 дней. <...> Поэтому в давно заселенных домах шумные работы нужно ограничивать", – заявил эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.
В России в данный момент шумные работы разрешено проводить не больше восьми часов в сутки. В воскресные и праздничные дни шумные работы запрещены.
Ранее в Общественной палате предложили ввести ограничения на запуск пиротехники. Инициатива объяснялась необходимостью защитить права граждан на тишину и отдых.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: