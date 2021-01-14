В ОП предложили ввести ограничения на запуск пиротехники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить возможность использования пиротехники. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Хамзаев предложил разрешить россиянам запускать фейерверки только пять дней в году.

Он напомнил, что в стране завершились новогодние каникулы, которые традиционно сопровождались использованием пиротехники.

По его словам, граждане не всегда ограничиваются только Новым годом, а используют пиротехнику по вечерам и в ночное время на протяжении всех праздников.

"В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу Вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря – 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября", – говорится в обращении.

Ранее в МЧС России сообщили, в каких местах запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Это любые помещения, здания и сооружения, а также крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов.

Запрет на запуск любых пиротехнических средств также действует вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтных электропередач.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее предложил запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами. Парламентарий посчитал, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске салютов и фейерверков.

