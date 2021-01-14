В ОП предложили ввести ограничения на запуск пиротехники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить возможность использования пиротехники. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Хамзаев предложил разрешить россиянам запускать фейерверки только пять дней в году.
Он напомнил, что в стране завершились новогодние каникулы, которые традиционно сопровождались использованием пиротехники.
По его словам, граждане не всегда ограничиваются только Новым годом, а используют пиротехнику по вечерам и в ночное время на протяжении всех праздников.
"В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу Вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря – 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября", – говорится в обращении.
Ранее в МЧС России сообщили, в каких местах запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Это любые помещения, здания и сооружения, а также крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов.
Запрет на запуск любых пиротехнических средств также действует вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтных электропередач.
Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее предложил запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами. Парламентарий посчитал, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске салютов и фейерверков.
МЧС разрешит россиянам использовать мелкие петарды и фейерверки в зданиях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: