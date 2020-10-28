В Подмосковье будут судить пенсионера за попытку убийства соседа из-за шума

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В городском округе Домодедово будут судить 64-летнего местного жителя по делу о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

"По данным следствия, утром 9 августа обвиняемый, находясь возле подъезда дома, расположенного в городе Домодедово, совершил нападение на специалиста, осуществлявшего ремонт лифта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пенсионер несколько раз ударил мужчину топором, однако пострадавший выжил.

Подозреваемого задержали, на допросе он пояснил, что потерпевший жил в данном подъезде в техническом помещении, откуда регулярно доносились шум и музыка, которые мешали жильцам.

Ранее сообщалось, что суд в Италии вынес приговор пожилой паре, изводившей соседей по дому в миланском пригороде Сан-Донато-Миланезе. С 2015 по 2017 год пожилые люди угрожали убийством семье с детьми, жившей этажом выше, специально громко слушали радио и били метлами по потолку.

