Алкоголь и нейростимуляторы. Почему стрелок с юго-запада Москвы напал на людей

Мужчина, расстрелявший людей из окна своей квартиры на юго-западе Москвы, скончался в больнице. Ранения он получил при задержании, когда открыл огонь по правоохранителям, а те в свою очередь были вынуждены защищаться. Известно, что от рук стрелка пострадали один оперативник и еще двое прохожих. Разбираемся, что могло толкнуть жителя столицы взяться за оружие.



Фото: телеграм-канал BAZA

"Я военный, я вам всем покажу"

ЧП произошло в воскресенье, 7 июня, вечером. Около 22:00 в Ломоносовском районе на улице Строителей, доме 5, мужчина по неизвестным причинам открыл стрельбу сначала по машинам, а после – по людям из окна своей квартиры. По данным СМИ, он стрелял из нарезного карабина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД и Росгвардии попытались вести переговоры с жителем столицы, однако он отказался идти на контакт. Задержать стрелка правоохранителям удалось лишь в ходе штурма его квартиры. В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что мужчина оказал сопротивление, в результате чего был ранен. Его доставили в одну из городских больниц, однако, несмотря на оказанную медпомощь, москвич скончался.

Известно, что от рук стрелка пострадали двое прохожих. По данным СМИ, огнестрельное ранение левого бедра получил 60-летний мужчина, а 39-летняя женщина была ранена в предплечье. Также в столичном главке СК России сообщили, что ранения получил и сотрудник спецподразделения.

По предварительной информации, стрелявший находился в невменяемом состоянии и имел психическое заболевание. "У него в квартире были обнаружены ноотропный препарат "Фенибут" (нейростимулятор, использующийся для улучшения мыслительных процессов при различных неврологических проблемах. – Прим. ред.) и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя", – рассказала представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В СМИ появилась информация, что мужчина во время стрельбы кричал: "Я военный, я вам всем покажу". А источник в правоохранительных органах сообщил, что, со слов соседей, москвич недавно развелся с женой.



У стрелявшего по прохожим на юго-западе Москвы нашли нейростимуляторы

Кроме того, в правоохранительных органах уточнили, что нападавший в последнее время был безработным. Как следует из базы данных исполнительных производств, задолженностей он не имел.





из сообщения правоохранительных органов С 1998 года он работал в департаменте науки и промышленной политики Москвы, в 2004 году был заместителем руководителя. В последнее время, по предварительным данным, он был безработным.

В результате случившегося были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и хулиганстве, а также о посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов.



"Мне прострелили ногу"

Подробностями случившегося поделились свидетели ночной стрельбы. Жительница соседнего дома Наталья рассказала, что злоумышленник продолжал стрелять не менее 20 минут. Она пояснила, что вышла на прогулку с собаками, однако животные не отреагировали на шум.



Появилось первое видео с места стрельбы

"Мы вышли из подъезда, шли гулять, хлопки продолжались, и тут стала кричать девушка. Я поняла, что что-то ненормальное происходит. Мы обошли двор, собак я выгуляла. Пошли к подъезду, и тут стали подъезжать кареты скорой помощи, пожарная машина, полиция", – вспоминает она.





Наталья очевидец Я не знаю, сколько выстрелов было, но очень много, и по времени это длилось долго. То есть я дома была, собралась, вышла на улицу, гуляла с собаками, и все это время были хлопки. Они с каким-то промежутком были. То была пауза, потом опять хлопки. В жизни бы не подумала, что это стрельба, потому что была пауза, думала, петарды.

Сам момент стрельбы был запечатлен камерами наблюдения. На кадрах видно, что двое людей общаются во дворе, однако после один хватается за ногу и падает.

"Олег (раненый. – Прим. ред.) падает, говорит: "У меня нога, мне прострелили ногу". Девочка падает и говорит: "У меня рука". Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает, нас прикрывает, открывает дверь, говорит: "Давайте быстрее!" – добавил очевидец происшествия Тимур Кокая.

В свою очередь, жена пострадавшего Марина Крапивина рассказала, что слышала много выстрелов, а после уловила крик мужа. "Естественно, я поняла, что что-то произошло. Я надела тапки, выбежала вниз. Смотрю: он лежит на земле", – объяснила она. Женщина добавила, что ее мужу помог сосед Тимур Кокая, который перебинтовал ногу пострадавшему своим ремнем.



Соболева Илона