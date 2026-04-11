Rbb24: части контактной сети рухнули в Германии на поезд с 600 пассажирами

Части контактной сети обрушились на поезд с 600 пассажирами неподалеку от города Виттенберг в Германии, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и представителей железнодорожной компании Deutsche Bahn.

По данным портала rbb24, поезд, следовавший 11 апреля из Берлина в Лейпциг, совершил днем вынужденную остановку вскоре после пересечения границы федеральной земли Бранденбург.

Представительница Deutsche Bahn пояснила изданию, что произошел обрыв контактной сети, и ее части рухнули на поезд. В результате несколько окон в вагонах были повреждены или разбиты, а двое пассажиров получили легкие травмы от осколков.

Телерадиокомпания MDR уточняет, что аварийный участок пути сейчас перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального сообщения организовано по объездным маршрутам.

В Deutsche Bahn заверили, что в ближайшее время из Лейпцига за пассажирами прибудет запасной состав.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд TGV врезался в грузовик, который перевозил военную технику, в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. В результате ЧП погиб машинист, еще 27 человек получили травмы.