Tasnim: переговоры Ирана с США могут быть продлены еще на один день

Тегеран допускает возможность продления переговоров с США в Исламабаде еще на один день, сообщило иранское агентство Tasnim.

Уточнялось, что после первоначальных консультаций диалог между делегациями перешел от общих тем к детальному и техническому обсуждению ряда вопросов. Несмотря на то, что переговоры были рассчитаны на один день, есть вероятность, что они будут продлены еще на сутки для продолжения экспертных дискуссий.

По данным агентства, в ходе переговоров обсуждалось освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане. Отмечалось, что американская сторона приняла решение об освобождении иранских активов, что потребовало проведения экспертных и технических переговоров для окончательного урегулирования этого вопроса.

Что касается Ливана, то Иран считает, что режим прекращения огня еще не установлен окончательно, и США должны добиться от Израиля выполнения соответствующих обязательств, добавили в агентстве.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде стартовали днем 11 апреля. Американскую сторону в консультациях представляет вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавляет председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

На этом фоне Штаты приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.